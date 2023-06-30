花蓮縣富里鄉長出缺補選，4人參選，由代理鄉長江東成勝出，今天就職宣誓，強調上任重視地方和諧，提供更好的民眾服務，也要力推在地優質稻米、觀光行銷等，讓更多的人認識富里鄉的獨特性。

富里鄉地方政治派系互相競爭，在去年九合一選舉中，農會系統支持政治素人張容榕，力抗連任的鄉長陳榮聰，不料張突宣布退選，最後仍戲劇性當選，不過因兩度未出任，縣府指派有代理玉里鎮長經驗的江東成代理鄉長，縣選委會則依法辦理鄉長補選。

江東成今天宣示就職，由副縣長顏新章監交。（富里鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

富里鄉第19屆鄉長宣誓就職典禮於今舉行，鄉長江東成感謝鄉親支持，承諾以民眾為依歸，全力以赴為富里鄉服務，監交人副縣長顏新章說，他與江東成同為警界出身，江東成能力受肯定，對未來3年半施政深具信心。

包括議員詹金富、黃玲蘭、金淑敏、林玉芬，鄉代會主席葉家鴻、農會總幹事張素華等人與會，均對富里鄉發展充滿期待。

江東成強調，就任後將提升包括稻米等在地農產業推廣、觀光行銷等，例如富里米在富里鄉的重要性，並承諾加大宣傳力度，推廣富里鄉的優質稻米，讓更多的人認識和品味到這個地區的農產品。

他說，也要盤點富里鄉公共設施和文化生活，包括親子共融公園、提供長者和小孩們的安心快樂的活動場所，與縱管處研議在六十石山設置金針花季服務中心等，任期內也會籌辦大型藝文活動，並希望致力創造更多工作機會，減緩人口流失的問題。