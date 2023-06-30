台東縣112學年度國民中小學校長遴選第1階段結果日前公布，今天第2階段遴選結果出爐。三仙、東清、福原、尚武、大武、成功國小等6校日前列入第2階段遴選作業，不過日前遴選出的馬蘭國小校長曾英哲放棄並申請回任教師，因此馬蘭國小被列入第2階段作業，今天仍然出缺。

台東縣政府教育處今天公告第2階段遴選校長一覽表，三仙國小校長蘇姿穎、東清國小湯惠美、福原國小郭良苑、尚武國小李治國、大武國小金忠勇、成功國小陸文杰。

由於位於市區的馬蘭國小校長依然出缺，台東縣政府教育處長蔡美瑤表示，會繼續找尋適合人選。