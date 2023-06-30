台東國中小校長遴選第2階段結果出爐！ 「這校」校長仍出缺 16:262023/06/30 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣112學年度國民中小學校長遴選第2階段結果今天出爐。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣112學年度國民中小學校長遴選第1階段結果日前公布，今天第2階段遴選結果出爐。三仙、東清、福原、尚武、大武、成功國小等6校日前列入第2階段遴選作業，不過日前遴選出的馬蘭國小校長曾英哲放棄並申請回任教師，因此馬蘭國小被列入第2階段作業，今天仍然出缺。 台東縣政府教育處今天公告第2階段遴選校長一覽表，三仙國小校長蘇姿穎、東清國小湯惠美、福原國小郭良苑、尚武國小李治國、大武國小金忠勇、成功國小陸文杰。 由於位於市區的馬蘭國小校長依然出缺，台東縣政府教育處長蔡美瑤表示，會繼續找尋適合人選。 #台東縣政府 #教育處 #國中小校長遴選 #馬蘭國小 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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