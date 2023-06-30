《人類學家的錢包》，原民文化中心展出。(原文發中心提供)

原民文化發展中心將中央研究院民族學研究所博物館規劃的《人類學家的錢包-貨幣的社會生活特展》，移展至原民文化園區文物館一樓特展室展出，現場超過百位的鄰近地區族人與會，在精彩歌舞展演引領下，共同以人類學家的視野進行一場南島貨幣及常民文化的探索體驗之旅。

中央民族所博物館主任郭佩宜表示，很高興能與原文發中心合作，他長期研究所羅門群島南島語族社群，透過南島語族的貝珠錢發想策劃展覽，期盼觀展民眾認識各族群貨幣文化意涵，並思考貨幣在日常生活中扮演的角色及權力關係。

為友善廣泛年齡層民眾，因此設計很多互動裝置，讓觀展民眾不僅手動，頭腦也能跟著動。郭佩宜親自向民眾導覽，為工作人員帶來貨幣文化與觀念意想不到的新視野。

原發中心主任曾智勇表示，《人類學家的錢包-貨幣的社會生活特展》包含世界上多個地區的貨幣歷史及文化，將平時大眾較少關注到的「貨幣」議題，以平易近人方式呈現，使民眾能夠透過與展場有趣的雙向及參與式手法，互動理解展覽所要傳達的核心概念。特展即日起至8月20日止，於原住民族文化園區文物館一樓特展館展出。