台北農產運銷公司30日舉行第一次董事會，會中也順利選出7席常務董事以及董事長人選。而結果如預期，由市府派推薦的金門縣前縣長楊鎮浯順利當選董事長。會後楊鎮浯也出面接受媒體訪問，表示所有股東代表及董事，大家共同的希望就是北農好。楊鎮浯也透露，過程中經過協調，台北市政府也禮讓了一席常務董事的席次給農委會，以此確保董事會與北農能夠正常運作，「這才是對所有市民、農民朋友最負責任的做法。」

楊鎮浯表示，他相信所有股東代表、董事們，大家共同希望就是北農好，因為北農好，要確保農民好、承銷商好，更重要要確保消費者有質優、量足、價美的農產品可以食用。楊鎮浯說，在這大原則下，相信一切都是可以協調也都會有共識，台北市政府及所有股東也都秉持這個大原則，今天很順利的把這個董監事會召開完成。

楊鎮浯也澄清，過程中從來沒有像外界所說要全拿常董席次，反而是為了讓北農與董事會能夠正常運作，台北市政府原有的3席常董，也禮讓農委會能佔有3席，民股則是維持原有3席，「希望這樣讓北農儘速上軌道正常運作，這才是對所有市民、農民朋友最負責任的做法。」

楊鎮浯強調，今天只是一個起點而非圓滿的結果，真正圓滿的結果是要讓北農公司能夠繼續努力，達到對農民、對承銷商、對消費者的保障，這才是最圓滿也是整個團隊要追求的結果。楊鎮浯說，未來會確保農民農友還有承銷商、消費者，確保食安、確保交易公開透明，具體執行業務，北農已經有很好的運作機制，會在這個運作機制之下去努力。

台北農產運銷公司26日人事改選，卻因支持農委會的董事缺席而中止，30日下午2時再次開會，圖為開會現場。（季志翔攝）

而面對外界「雲林張家復辟」的說法，楊鎮浯則澄清「完全不會有這個問題」，原因在於7席常務董事中，民股掌握了3席，農委會也掌握了3席，「這個結構大家覺得會有誰來主導嗎？不會，是由台灣的民意監督主導。」楊鎮浯說，未來北農是接受各界的鞭策，不會存在農委會、台北市政府或者是全國農會乃至於民股來主導北農任何方向，而是大家一起讓北農越來越好。