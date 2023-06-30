小貨車卸貨疑忘記1動作，下秒慘滑「側躺路面」貨散一地。

67歲吳姓男子30日上午9時21分駕駛藍色小貨車到烏日區公園路與三民街口卸貨，疑因未拉手煞車，導致車輛滑向車道，與66歲魏姓男子駕駛的黑色轎車發生碰撞；碰撞後，藍色小貨車往左邊傾倒，導致還在車上的吳姓司機頭部擦挫傷，幸無生命危險，全案由警方釐清肇事原因。

此案發生於30日上午9時21分，當時吳男駕駛藍色小貨車在烏日區公園路與三民街口卸貨，魏男則駕駛黑色轎車沿公園路西向右轉三民街，往新興路方向行駛，疑似因吳男卸貨時未拉起手煞車，導致車輛滑向車道，與魏男的黑色轎車發生碰撞肇事。

據悉，當時小貨車沿斜坡往下衝，黑色轎車來不及反應，車身右側與小貨車擦撞，小貨車更被撞到往左側傾倒，貨物散落一地。

警方表示，事故造成吳男頭部擦挫傷，幸無生命危險，全案轉交通大隊釐清肇事原因。並呼籲駕駛人，要養成良好的停車習慣，於停車後應檢視手煞車或腳煞車是否已完成，確實保障自己與他人的安全。