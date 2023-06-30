今年上半年即將結束，標普500指數今年來上漲約14%，在2022年慘遭血洗後的反攻力道令許多分析師大感意外。以科技股為主的那斯達克指數上半年漲近30%，可望創下40年來最佳的半年線表現。

如果歷史可供參考的話，那麼股市開局強勁，通常下半年也可望順風順水。CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，自1945年以來，當標普500指數在上半年上漲至少10%，則下半年平均再漲8%。

隨著市場即將進入下半場，專家建議投資人可以留意6大重點：

●經濟衰退

數據顯示，儘管面臨聯準會激進升息，美國經濟仍然強韌。就目前來看，美國經濟不太可能在今年陷入衰退，但經濟可能衰退的擔憂並沒有消失。本月早些時候，紐約聯準銀行基於美國債息曲線的衰退機率模型，預測未來12個月美國經濟衰退的可能性為71%。

瑞銀曾出具報告指出，就投資人看來，軟著陸的前景已經從今年初的「不可能」變為現在的「很有可能」，但如果通膨和就業數據令人失望，這個樂觀的市場情境也可能迅速消失。

部分分析師亦警告，如果經濟陷入低迷，就需要大幅下修企業獲利預測。根據Refinitiv IBES的數據，2023年標普500指數成分股企業獲利估將成長1.4%。

●通膨降多快

美國的年通膨率自去年夏天創下40年新高以來，目前已經回落一半，但仍遠高於聯準會設定的2%目標。聯準會在6月會議上維持利率不變，為去年3月開始收緊政策以來首次暫停升息，但基於一連串經濟與就業數據，市場普遍該美國央行將在7月再度升息。

聯準會主席鮑爾這兩日在歐洲的央行活動上重申今年可能再升息兩次或「更多」，也不排除在7月會議就重啟升息以及連續升息的可能性。

部分投資人認為通膨持續放緩加上強韌的經濟增長，意味著資產市場正迎來「金髮女孩」（Goldilocks，形容形勢或事物恰到好處）般的大好光景。

●市場能否普漲

今年上半年主要由蘋果、輝達等少數幾檔巨型股帶動標普500指數上漲，這讓部分投資人感到擔憂，除非有更多股票加入，否則這波漲勢恐將無以為繼。

標普500指數今年以來上漲約14%，但「等權重版」（equal-weighted）標普500指數僅上漲4.2%。匯豐銀行出具報告指出，這兩個指數之間的差距約來到了網路泡沫時期的水準，「過於集中在這些巨型股的股票報酬不太可能無限期地持續下去」。

●AI何時下金蛋

AI技術大躍進引爆的狂熱帶動股價走高，也讓人對企業獲利寄予更高的期望。再過幾周美股財報季就要登場，投資人將緊盯企業第二季業績表現，以了解這些公司認為AI多快能帶來真正的財務收益。

根據Refinitiv Datastream的數據，標普500指數科技股目前的預期本益比為27倍，超出其平均水準20.9倍，但仍遠低於網路泡沫時期達到的高點。

●弱點在哪

3月矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉，雖然這場銀行業危機最終並沒有演變成許多人擔心的系統性事件，但投資人仍然密切關注金融體系的其他弱點。聯準會這個數十年來最激進的升息周期使金融業的脆弱之處變得更脆弱，商業地產便是其中之一。這場大流行病導致商辦空置率急升，已經成為金融業的一大隱憂。

●股票能與債券和現金競爭嗎

受惠於利率持續攀升，固定收益資產與現金的收益率已經創下數十年新高，這讓投資人擁有了除股票以外的其他選擇。今年以來，這似乎無損股市報酬，但如果利率居高不下，未來可能令股票的吸引力減弱。

根據Truist Advisory Services的數據，目前股權風險溢價（衡量標普500指數相較於美國10年期公債殖利率的收益率）使股票處於十多年來最不具吸引力的水準。