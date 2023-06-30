微星科技（2377）繼於今年六月初時與Mercedes-AMG攜手、推出限量聯名筆電新品後，再度於此回GT3賽事合作，以結合雙方品牌形象之「White Dragon」銀白色特殊塗裝的Mercedes-AMG GT3，於Crowdstrike SPA 24小時耐力賽事（24 Hours of Spa）登場參賽。

這場賽事於6月29日至7月2日在指標性的Circuit de Spa-Francorchamps賽道上舉行，總計將有超過70輛GT3賽車參賽，創下新的紀錄。而該輛Mercedes-AMG旗下AKKODIS ASP車隊的87號賽車，將參加Pro Cup組別的總冠軍爭奪戰，駕駛陣容包括Maximilian Goetz（德國）、Thomas Drouet（法國）和Lorenzo Ferrari（義大利）。

微星也將在Fanatec競技場上提供產品來提昇Mercedes-AMG車手的表現，在該競技場的周末電競比賽中，會是微星品牌首度在Mercedes-AMG電競車隊的官方舞台上亮相。

微星行銷副總經理程惠正表示，微星與Mercedes-AMG擁有相同的核心價值和企業文化而策略聯盟，在遊戲與賽車運動中運用創新科技來突破極限，是雙方共同堅定的信念，微星也深信在雙方合作下，將能帶領著玩家和車手在賽道上迎向勝利，同時雙方在24 Hours of Spa賽事中緊密合作之際，也預祝車手們能以最好的表現在這場激烈的賽事中拿下桂冠。

將駕駛首次亮相的賽車「White Dragon」的賽車手之一Maximilian Goetz表示，去年Mercedes-AMG車隊包辦了前二名的成績，今年車隊也很想重現這份榮耀，但對他而言，SPA 24小時耐力賽是世界上最艱難的GT3 賽事，尤其在有超過70多輛的賽車參賽，競爭十分激烈，每一圈都會受到干擾，也無法放鬆，隨時都得頂著壓力，奪冠並不容易，但在大家的高期望下，車隊仍會全力以赴，也期待能和賽車迷們一起享受這熱血的賽事氛圍。