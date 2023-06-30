腕表與名車向來密不可分，沛納海（Panerai）攜手德國汽車改裝品牌BRABU推出Submersible S eTitanio PAM01403腕表，細節融入改裝車高科技元素與狂野造型，採用100%消費前回收鈦金屬粉末，並運用直接金屬鐳射燒結技術，中空表環的設計，讓表殼減輕重量至30%，是品味男士不可缺少的時尚配件。

沛納海捨棄傳統的切割工法，以3D列印技術層層疊加鈦金屬原料，不僅可精密疊加毫無縫隙，且更加堅固，完美兼顧強度與防水性，並有打造中空結構的表環，讓表殼僅重23.6公克，相較一般鈦金屬表殼減重約30%，整只表的重量僅115公克，DMLS鈦金屬製程已取得專利認證。

腕表搭載微型自動盤，高達3日動力儲存、GMT功能配有雙色第二時針指示功能，另有多項專利技術，包括腕表控制機制的表冠護橋、旋轉表圈系統、旋轉滾軸的槓杆、偏光水晶玻璃日期顯示、歸零重設功能以及停秒機芯。