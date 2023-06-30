多名私立大學代表與學者今(30)日一同出席私校退場機制學術座談會，已被教育部列為退場學校的環球科大創辦人許文志也受邀出席並發表意見。他提到，沒有任何一個國家解散退場私校董事會，也沒看過將學校剩餘財產歸公的法規，怒批私校退場條例「比共產黨還共產黨」，強調接下來將賣地打行政、憲法訴訟，更全國私立大專校院站出來，一同抵抗不公。

許文志說，他在擔任縣長期間，曾爭取中山大學與中正大學落戶，但沒有成功，當初想到雲林沒有專科學校，因此一路將環球商專提升到變成環球科大。

對於環球科大已被列為退場學校，許文志直言，對於少子化衝擊，30多年來政府沒有提出相應對策，實際作法根本是假輔導真逼退，再將學校剩餘財產充公，專制如中國共產黨多少還會保障私校退場後的私人財產，私校退場條例難道不是比共產黨還共產黨？

許文志提到，私立學校培養人才是為了國家的明天，且是國家的長久資產，「所以我說教育部毀了我的學校！」

許文志說，環球科大將在明年7月底停辦，「僅剩的5分地也會拍賣」，拍賣所得資金將用於聘請律師打行政與憲法訴訟，希望全國所有私立學校一同站出來向社會發聲，還給私校董事公道。