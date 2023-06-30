屏東縣銀髮人才服務據點。（屏縣府提供）

屏東縣銀髮人才服務據點成立滿周年，受理求職求才服務累積逾3700人次、成功媒合就業人數逾250人，縣府為持續提升中高齡者勞動參與、促進高齡者就業，並改善產業缺工問題，加碼補助雇主第一個月的職業災害保險費，及就業者每月交通補助費最高達1200元，協助銀髮族「銀」向事業第二春。

屏東縣長周春米誇讚退休的大哥大姐們勇敢邁向就業新人生，她說，屏東銀髮人才服務據點位於屏東轉運站內，有絕佳交通便利性，可提供屏東中高齡者就業諮詢及推介服務，以大家人生豐富歷練及工作經驗，必定能深獲雇主信賴及喜愛。

「天生我材必有用，越老越好用」，周春米笑說，長輩是我們的寶，讓銀髮族奉獻社會，不僅有助於促進身心健康及社會參與，也是長者減緩老化方法之一，未來縣府團隊將持續開發更多銀髮友善職缺，鼓勵55歲以上中高齡及聘僱銀髮人才的友善企業，相信促進銀髮就業，屏東會走在最前面。

65歲朱男是位擁有多年機械專長的老師傅，去年退休後想再投入職場，經由據點成功推介至東昌度量衡公司，將擁有多年的CNC車床技術傳承給新世代，對於自己退而不休、能再次貢獻，有滿滿的成就感。

屏縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，銀髮據點除提供中高齡者就業諮詢及推介服務外，也有辦理愛創業就業促進計畫，規劃與在地特色及縣政產業發展等相關創業課程，讓高年級生能再度走入職場；接下來還會同步強化中高齡銀髮族二度就業，展開職場見習，及邀請縣內事業單位參訪進用中高齡的友善職場等活動。

歡迎55歲以上待業或退休長者，趕緊來「屏東縣銀髮人才服務據點」找到適合您的工作，銀向未來，就業不困難。