韓國大勢男團「ATEEZ」將於7月8日首度來台開唱，8位成員也特別錄製問候影片，竟然脫口而出「不敢相信」，完全跟上台灣流行語，而他們的最新迷你9輯《THE WORLD EP.2 ： OUTLAW》更是開出紅盤，不僅銷量突破百萬張，也接連在韓國音樂節目、日本公信榜甚至美國告示牌排行榜都拿到絕佳名次，成為名符其實的「世界級」。

「ATEEZ」從去年開始的世界巡迴的總移動距離，換算起來等於繞了地球兩圈，出道5年即將首度來台開唱，對於第一次要和台灣的ATINY（粉絲暱稱）面對面，除了旼琦有感而發的表示對於要去台灣這件事情好不真實，而鍾浩在一旁竟脫口而出說「不敢相信」，要大家請再稍待片刻，並相約演唱會見，歌迷們也可以先聽最新作品好好預習。

ATEEZ在6月所推出的最新迷你9輯《THE WORLD EP.2 ： OUTLAW》，首周賣出約150萬張，也在韓國SBS MTV《THE SHOW》連霸兩週冠軍，在日本的ORICON公信榜則空降專輯綜合榜，甚至在美國Billboard告示牌排行榜，也拿下TOP 200的第2名，成為韓國四大經紀公司以外，唯一締造如此成績的韓國團體，主打歌〈BOUNCY〉在YouTube瀏覽已破3500萬次，並打入全球百大熱門音樂影片。

「2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP ： BREAK THE WALL] IN TAIPEI」將於7月8日（六）晚間在南港展覽館1館舉行，演唱會門票正在KKTIX熱賣中，票價為新台幣6200、5300、4000、3000元等四種，更多演唱會相關訊息請洽主辦單位華藝娛樂官方臉書專頁。