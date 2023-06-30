《美麗島電子報》今(30日)公布2024總統大選民調，除綠白藍三腳督外，也加入鴻海創辦人郭台銘做「四腳督」民調。兩相比較，郭參選將吸收民眾黨參選人柯文哲近8％選票。媒體人謝寒冰認為，柯文哲只靠自己就能走到第二名，柯不需要為此擔心，但應該與郭台銘保持距離，與郭靠近恐會對民調不利。

美麗島「四腳督」最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度33.3％居冠、民眾黨總統參選人柯文哲排名第二20.9％、國民黨總統參選人侯友宜15.6％位居第三，無黨籍郭台銘15.4%位居末位。

與同時調查的「三腳督」民調相比，賴清德支持度35.9％居冠、民眾黨總統參選人柯文哲排名第二28.6％、國民黨總統參選人侯友宜17.1％位居第三。

民調顯示，郭台銘參選將吸收賴清德、侯友宜約2%支持度，但可搶到柯文哲近8%的選票。

謝寒冰今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，民調顯示，郭台銘參選會拉柯文哲的票最多，反而是對藍綠只有各拉走一點點，「理論上柯文哲要最怕郭台銘對不對？完全錯！」

「他(柯文哲)不需要怕」，謝寒冰解釋，柯文哲現在是第二名，根本不需要去靠任何人，只要走自己的路就對了，現在還只是選戰醞釀期，柯就能一路攀升到20甚至30%，他不需要急。謝寒冰認為，柯文哲現在會選擇不要與郭見面，因為跟郭見面反而可能會對他的民調不利，跟郭台銘保持距離是對的。

謝寒冰也指出，郭台銘參選對侯友宜來說也不需要怕，反正也不是拉走他的票，而且他現在是老三、老三沒什麼好擔心的，老三只有一個任務，就是往前衝，不用有其他的想法、不用想跟誰結合，要想結合是要結合完能夠勝過第一名才需要考慮，侯友宜現在甚麼都不用想，就是往前衝就對了。