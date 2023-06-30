品飲威士忌，也是品味生活的一種方式。三得利（Suntory）威士忌品牌為提升品牌形象，近來深化品牌的源起與DNA，賦予威士忌卓越不凡的價值，近來為慶祝山崎酒廠百年推出紀念酒，推出多款紀念酒，成功提升形象。

近來陳年威士忌在拍賣會的價格屢創新高，成為新興投資標的，其中又以日本三得利最高年份「山崎55年」在2020年創下620萬港元成交價，在眾多蘇格蘭威士忌中異軍突出，最受矚目，而其中最關鍵的因素，即是有百年歷史的「山崎蒸餾所」。

三得利第五代首席調酒師福與伸二來台，帶來多款山崎酒廠歡慶百年紀念酒。（Suntory提供／陶福媛台北傳真）

今年為了慶祝山崎酒廠百年，三得利第五代首席調酒師福與伸二（Shinji Fukuyo）特地來台，並帶來多款百年紀念酒款，包括山崎18年（水楢桶風味）、白州18年（泥煤風味）、山崎12年、白州12年等四款單一麥芽百年紀念限量威士忌，透過限量包裝設計向三得利百年製酒文化致敬，酒標插圖描繪具傳奇性的山崎酒廠。

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