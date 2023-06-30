衛視原創《女兒大人加個賴》日前舉行殺青酒，柯叔元劇中飾演黑道老大，揪演員們著台客黑道風出場。拍攝期間他不僅和年輕演員相處愉快，甚至連工作人員的名字都記得，十足暖男，「拍太久了，這段時間跟著劇本(節奏)忽快忽慢，心情也高高低低，拍這部戲真的很開心。」

柯叔元一現身殺青酒引來眾人驚呼，因為他戲殺青後馬上染髮換新髮型。當時他在群組揪大家走台客風，黃薇渟立刻用心找了幾款範例給大家參考，當天柯叔元和劇中年輕演員黃薇渟、陳妤、侯彥西等都同穿花襯衫現身。管麟則是黑衣、黑西裝外套外加金屬項鍊現身，呈現與眾不同的台客黑道風。

侯彥西（左起）、陳妤、柯叔元、黃薇渟、管麟穿台客黑道風，參加殺青酒。（中視提供）

黃薇渟穿搭超用心，不僅特意梳了半屏山髮型，還搭配自己做的飾品，黑道台妹風的穿搭跟劇中甜美時尚感有著高反差；陳妤則是襯衫搭配牛仔裙，相當有個性：「我(私下)真的會這樣穿，只是這陣子很少，(身上)都是我自己的衣服。」

很少拍60集長劇的陳妤和侯彥西，尤其陳妤還是第一次拍，雖然拍攝時間長達六個月，但因為《女兒大人加個賴》題材屬於溫馨家庭輕喜劇，加上劇組拍攝氛圍像一家人一樣，雖然不捨，但很開心能有一部長劇作品和觀眾見面。而柯叔元也虧同劇演員王宇婕，只是客串演3集，卻越演越好變成30集，令人期待2人在劇中會有什麼樣的火花。

柯叔元與劇中得力左右手，洛可杉(左)、李迪恩(右)。（中視提供）

管麟和黃薇渟更是繼《我和我的鋼四壁》、《仙女姐姐來我家》後的第二部衛視原創作品，很開心能夠透過衛視原創優質戲劇品質，讓觀眾看到更多不一樣的表演風格與面向，尤其黃薇渟從《仙女姐姐來我家》殺青結束後，沒有休息太久就緊鑼密鼓加入《女兒大人加個賴》拍攝工作，她直說非常享受不間斷沉浸在拍攝戲劇節奏裡，挑戰截然不同的角色演出。

衛視原創《女兒大人加個賴》將於8月1日起，週一至週五，中視晚間9點全台首播，衛視中文台10點接力播出。