市值7.1億台幣，被譽為21世紀最具代表性與話題性的當代藝術品，神秘的英國塗鴉藝術家班克斯（Banksy）創作的《垃圾桶中的愛》，國際巡迴展首站在台北當代藝術館（當代館）展開，此次採線上預約免費參觀，目前第一梯次預約熱絡，假日場已爆滿。

當代館館長駱麗真表示，班克斯長期以來對社會議題、人道關懷問題上關注，與當代館回應當下社會議題的策展理念不謀而合，同時在財團法人紀慧能藝術文化基金會的支持下，在很短的時間內與班克斯的授權機構Pest Control Office確認了世界巡迴首站的開展。

除了圖像、文字、影片的授權都經過Pest Control Office的嚴謹把關，當代館表示雖然藏家樂於向大眾分享此作品而不收取借展費，但高達7億的作品來台，展場的安全規畫、恆溫恆濕設定乃至運費、保費仍十分可觀。《垃圾桶中的愛》陳列於防彈玻璃展櫃中，且展櫃與展場地板一體成形，確保作品不受地震等天災影響。同時，展品全天24小時皆有保全人員看守。

《垃圾桶中的愛》作品的前身為《女孩與氣球》，是班克斯為人所知的經典圖像之一，作品中女孩純真的樣貌與漸漸飄遠的氣球，彷彿象徵著這個社會漸漸失去的純真，也提醒著世人應永遠懷抱希望，在許多國際社運與維權場合，都可見該作品的身影。

《垃圾桶中的愛》之所以備受矚目，獨立策展人黃彥穎指出：「這是藝術史上第一件在拍賣場完成的作品！」2018年於蘇富比拍賣會現場，當《女孩與氣球》以106萬英榜落槌的一刻，隱藏在畫框內的碎紙裝置被啟動，在現場一片錯愕中，作品下半部已被裁切成細條狀，事後班克斯說明這是「自毀」行動，藉以諷刺藝術品的市場機制，而作品也改名成了《垃圾桶中的愛》。時隔3年這件作品再次登上拍場，以1850萬英鎊售出，創下班克斯作品的紀錄。

許多人好奇為何此次只展出班克斯一件作品？駱麗真表示：「是策略，希望觀眾聚焦於作品從《女孩與氣球》變成《垃圾桶中的愛》，對當代藝術可帶來的討論。」也因為以一個展廳只展出一件作品，展櫃以360度展陳設計，作品正面可以看到畫作被裁切成條狀，背面則可以看到碎紙裝置及凹槽內的Banksy簽名字樣。