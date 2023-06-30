承載大陸民眾高度期望的國產C919大飛機在執行商業飛行剛滿一個月之際，在6月29日成都返回上海航班發生延誤，最後更換為空中巴士A320執行飛航任務。由於C919幾經波折終於在今年5月首次在中國執行商業飛行，在飛行滿一月後發生航班延誤與更換航機狀況，網民紛紛猜測更換機型的原因，並因此引發熱烈議論。執行C919商業航班的東航公司至目前尚未就此事對外發表正式聲明。

據《網易新聞》與社群媒體指出，這次C919航班編號是東方航空MU9197航班，自6月29日上午由上海飛往成都，在抵達成都天府機場後，未按計劃返回上海虹橋，引發了旅客們的關注和疑慮。

該航班編號MU9198原定於12:30自成都起飛，但卻延誤至14:16才起飛，且機型從原來的C919臨時更換為空中巴士A320。

報導說，航班旅客們在機場候機期間感到困惑和不安，東方航空方面對此事進行了解釋說，由於運營調整，他們不得不將原定的C919機型更換為空客A320，以保證航班的正常進行。東方航空公司沒有再提供更多詳細資訊。

據機場旅客表示，對航班延誤和機型更換感到不滿和擔憂，他們期待航空公司能夠提供更加詳盡的解釋和保障措施，確保航班的安全和順利進行。

中國國產C919單通道窄體客機一般被大陸民眾膩稱「國產大飛機」，在幾經波折後於今年完成驗證飛行，並於5月29日早晨完成首次商業飛行，該次飛行航班編號MU9197，搭載135名乘客，從上海虹橋國際機場起飛前往成都天府國際機場。許多大陸民眾將這次飛行視為國產C919大型客機的「成人禮」。

不料C919卻在商業飛行滿月時發生航班延誤甚至臨時更換為空中巴士A320執行飛航任務，令許多人擔憂是否C919在經過短暫商業飛行後即已曝露出飛機性能上的問題。若確如外界擔憂，將嚴重打擊外界對首架大陸國產大型客機的信心。