71歲資深演員廖峻日前遭網紅李伊妍指控「兩度性侵未遂」。廖峻為捍衛名譽清白，先前在兒子錦德陪同下，拄著拐杖前往大湖派出所報案，如今真相未水落石出，雙方隔空交戰。對此，搭檔超過40年、資深藝人澎澎受訪表示，「我很驚訝！怎麼搞得會這樣，我也不曉得」。此外，澎澎也透露與廖峻私下相處狀況。

廖峻捲性侵未遂風暴！ 老友澎澎不忍揭他「私下真面目」：絕不到房裡

澎澎表示，「我也不曉得會發生這種事，廖峻在開記者會時，我就有問他到底怎麼回事，我還問他，這個女孩子(李伊妍)我認識嗎？廖峻說我不認識」。

廖峻(圖右)和澎澎搭檔演出超過40年。（澎澎提供）

事實上，廖峻和澎澎早年組成，堪稱是「地表最火紅」餐廳秀組合，無俚頭搞笑對話，每回出場總是逗樂觀眾。與廖峻同台搭檔超過40年，澎澎則說，「廖峻把我當姐姐、家人，他對我很好，絕對不會亂七八糟，只有在舞台上講那些話消遣我們，那都只是效果」。

資深藝人澎澎(圖左)和廖峻默契十足。（澎澎提供）

另外，澎澎特別提到，「像我們平常做(秀)完了，你回你的家、我回我的家，即使到南部去做秀，要不是Re節目內容的話，我絕不會到他房裡去」。

廖峻近年健康亮紅燈，近日又捲入性侵未遂風暴，不僅身心大受影響外，還差點損失百萬代言。澎澎不捨老友、也向廖峻信心喊話，「當然要和他加油，他前幾天生日，還開了靜脈瘤、身上裝10支支架，等身體調養較好後，大家相約要幫補慶生」。公道自在人心，真相究竟為何？只能靜待司法調查。