2023即將進入下半年，運勢又會有哪些變化。日本網站「ananweb」近日分析12星座，分享下半年做出哪些行動，可以提升財運，例如巨蟹座可以發展副業，射手座要養成記帳習慣，雙魚座則是多去交際應酬。

▎牡羊座

牡羊座上半年的努力，到下半年會獲得回報，例如加薪或額外獎金，若想賺得更多，可以嘗試小額且長期的投資規劃，但選擇標的前要先做功課，或詢問身邊有投資經驗的人，會有意想不到的結果。

▎金牛座

金牛座下半年受「幸運星」木星影響，工作上機會變多，但開銷也可能增加，若想提升收入，眼光要放遠一點，先在身上做投資，花錢購買有興趣的書籍，或上專業領域的課程，未來有機會靠這些知識賺大錢。

▎雙子座

雙子座下半年財運佳，但也可能遇到意外事件，導致荷包大失血。想要增加財運，不妨與人為善，幫助需要幫助的人或是捐款，可以累積自己的陰德，財運也會隨之提升。

▎巨蟹座

巨蟹座善於平衡收支，而且具商業頭腦，下半年有機會大放異彩，利用空閒時間從事副業，增加額外收入。若從7月開始行動，副業會越做越好，11月左右能感受到財運提升，不過買東西前要三思，以免造成浪費。

▎獅子座

獅子座工作運不斷提升，若想在下半年賺大錢，最好的方式是努力工作，越拚越能獲得主管認可，加薪升職的機會大幅增加。不過購物時須注意，別執著於購買昂貴名牌，不如選擇耐用的商品。

▎處女座

處女座增財關鍵就是「國外」，可以嘗試投資外幣，或跳槽到外商公司。另外在秋季時，會突然很想買某件商品，這個東西可能會為他們帶來好運，若出現這類購買慾時不要猶豫，再貴也值得。

▎天秤座

天秤座凡事都懂平衡，不太會有透支的狀況，不過到了下半年，可能會出現衝動消費，例如買了昂貴商品，之後卻感到後悔，顧及到財運，建議他們克制物慾，平時養成健康習慣，有助於心情恢復平靜。

▎天蠍座

天蠍座下半年財運吉凶參半，有時大好有時大壞，但情緒別因此受到影響，平時保持儲蓄的習慣，就算一天只存一塊錢，也可以積少成多，得失心不要太重，安然過生活最重要。

▎射手座

射手座屬於「有錢就花」的類型，搞得手上總是沒多少錢，由於上半年財運佳，不至於出現透支狀況，不過下半年財運走下坡，建議養成記帳的習慣，了解平時的開銷，可以減少不必要的支出。

▎摩羯座

摩羯座下半年運勢佳，獲得不少人的幫助，還有人會贈送禮物，而得到他人恩惠時，記得要面帶笑容感謝對方，因為微笑是他們增財的方法，也可以帶橙色的物品，會受到財神眷顧，獲得意外之財。

▎水瓶座

水瓶座下半年出現入不敷出的狀況，例如投資不如預期，或是有需要時卻籌不出錢，因此不如趁這個機會，好好充實理財知識，通過閱讀、諮詢專家、聽講座等克服危機，對未來也很有幫助。

▎雙魚座

雙魚座下半年社交活動增加，導致開銷跟著變多，不過卻能增加財運，與人打好關係後，工作上會獲得更多機會，所以別節省交際應酬費用，建議在家徹底「斷捨離」，賣掉平時用不到的東西，能增加額外收入，保持暢通空間也會招來好運。