由於對流發展旺盛，今日多地都午後都出現突如其來的猛降雨，還伴隨著閃電、雷鳴。有網友分享了新北市三重區的路況，大量積水讓馬路瞬間變得像是溪流一般，駕駛嚇得直呼：「阿娘ㄟ」。

一名網友今日下午開車經過三重區時，遇到午後突如其來的強降雨，馬路瞬間變成小河流，一旁的汽車行經的地方都濺起大量水花，宛如行駛中的一艘船，另外還有機車騎士停在在路邊避難。這樣的場景也讓原PO忍不住驚呼：「阿娘ㄟ，雨下真大！」

畫面曝光後，其他網友直說「三重的馬路，變成三重溪了」、「剛經過這個路段，大家都在騎水上摩特車，淹到快小腿了」、而原PO也回應「很久沒這樣了」。

不僅如此，還有其他網友在臉書社團《爆料公社》分享三重區重安街的路況，高架橋下的路面積水高度約到腳踝，水面甚至還照映出車燈，形成一片波光粼粼的景象。

新北市三重區永吉里里長劉蕙瑩也發布影片示警，自強路三段80號高速公路橋下出現大量積水，目前已通報相關單位，呼籲用路人經過時放慢速度小心駕駛，或盡量避免行經該路段。

根據氣象局資料顯示，因午後對流雲系發展旺盛，各地出現短延時強降雨，氣象局對全台19縣市發布豪、大雨特報，北北基的雨勢尤其猛烈，慎防雷擊及強陣風。另外，水利署也對台北市士林區、新北市三重區發布一級淹水警戒；台北市中山區二級淹水警戒，呼籲民眾提高警覺。