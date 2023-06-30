根據遠傳(4904)、亞太電(3682)當初協議，若截至今(30)日，如未取得國家通訊傳播委員會及公平交易委員會的核准，符合一定條件可展延，如未達成協議，任一方得終止本契約；但如一方違反本契約，未違約方得終止或通知他方延展至8月31日。

遠傳最新重訊指出，目前與亞太電信合併案業經國家通訊傳播委員會核准，目前仍在公平交易委員會審理中，雙方將依約處理，並持續審慎評估本合併案相關事宜。

遠傳對此重訊回應指出，目前雙方合約沒有要繼續展延，但會秉持當初合約精神，審慎評估本合併案相關事宜，譬如公平會審理的時間、公平會或許同意不禁止本案結合但會給附帶條件等。

依照遠傳重訊的內容，可以解讀雙方合約沒有要繼續展延，但對於合作仍展現高度意願，惟由於現階段公平會審議中，仍存在許多變數，故雙方當下決議不展延，回到原點，即不再受合約框架規範，但後續推估仍會根據主客觀條件的發展，積極評估合併事宜，以追求整體綜效的最大化。