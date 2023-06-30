分析師指出，此波日股上漲的行情應該已經結束，因為這次反彈是因為市場看好日企未來表現，但這些公司可不可以達標，目前還不知道。不過，若下個財報周有釋出好消息的話，日經還是有可能再漲。

個股中，晶片製造設備製造商東京威力科創跌1.03%，矽晶圓製造商信越化學跌0.4%，醫療設備製造商泰爾茂也跌1.49%。百貨公司高島屋上修全年營利預估後，股價逆勢飆升7.7%，三越伊勢丹百貨也漲2.27%。

日本政府30日表示，首都東京6月核心CPI（消費者物價指數），已連續13個月都超過日本央行2%的目標值。專家學者認為，這表示通膨相當頑強，短期若要明顯下降，難度似乎不小。

日元兌一美元貶到145.07，是去年11月以來最低點，季線貶幅有機會在8%以上，目前則在144.44到145.07區間徘徊。匯銀人士認為145價位是干預重要參考，但全球主要貨幣都齊貶的話，日本政府進場也沒什麼意義。