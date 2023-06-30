台南1名綽號「新市豪哥」24歲高姓男子，身背殺人未遂等4條通緝，台南警方長達6個月布建埋伏，於新市區某處停車場內將其逮捕歸案。（圖／警方提供）

台南1名綽號「新市豪哥」24歲高姓男子，遭台南地檢、院依「殺人未遂、妨害秩序、公共危險及組織犯罪」等4案通緝，台南警方長達6個月布建埋伏，於新市區某處停車場內將其逮捕歸案。

據了解，綽號「新市豪哥」24歲高姓男子是台南安平地區已故角頭綽號「建文」之小弟，前於2020年間在新市、善化等區犯下幫派組織犯罪、槍擊殺人未遂等案，台南刑大提報「治平檢肅目標」首要對象緝獲在案，經起訴於法院審理交保。

警方調查，期間高男因同門師兄王重傑於2021年2月間遭綽號「蝦米」之男子蔡秉逸殺害，高男等人因而心生不滿於2021年2月17日夜間教唆吳姓小弟等10餘人，前往蔡秉逸安南區公學路住處前撒冥紙，挑臖尋仇並持擴音器在現場大喊「蔡秉逸殺人」，事後衍生蔡秉逸開槍殺害其大哥「建文」治安事件。

高男於通緝逃亡期間，因圍事利益遭警方專案小組截斷金源，為尋求逃亡所需要的資金，耳聞仍藏於幕後指揮小弟在台南涉嫌多起恐嚇取財案，專案小組發現高嫌在逃亡期間不斷變換住處及所使用之交通工具，行事相當謹慎從不在夜間出門，開車出門時不走同樣的路線，車速忽快忽慢並時常在路口迴轉，藉以躲避警方之查緝，經專案小組長達6個月布建埋伏，日前於新市區某處停車場內將其逮捕歸案。