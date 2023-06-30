為因應強降雨，降雨集中新北市三重地區，新北市災害應變中心於今(30)日下午3時強化三級開設，稍早傳出三重區六張公園、正義南路45巷以及正義北路2巷發生積淹水的情況，不過有民眾開車行經三重區過圳街時，發現水淹目測已到腳踝，經過時甚至會引發一波波漣漪。

有民眾在地方網路分享影片，顯示他開車經過三重過圳街、忠孝橋下時，淹水狀況一度超乎預期，目測水淹約20公分，超過腳踝，車輛經過時還會引發一陣陣漣漪。