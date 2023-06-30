網紅星宣29日寫長文控訴遭偷拍性愛影片，對方就是百萬YouTuber「反骨男孩」團長酷炫。民眾黨主席柯文哲上周才與反骨男孩合拍短片，柯辦今(30日)也回應，「若曾與涉及爭議或違法的相關當事人合作，會將影片下架。」

星宣昨深夜發文，控訴遭「某YouTube團長」偷拍私密片，事後得知對方還拿影片跟團員炫耀、嘲笑身體特徵。今日也證實，指名的對象就是「反骨男孩」的團長酷炫。星宣還加碼爆料，對方是偷拍慣犯，手上不只她一人的影片，受害者疑似還有未成年人。

而柯文哲在21日才在IG發布與反骨男孩合拍「誓言版的求佛」短片，吸引190.5萬的觀看次數。

柯文哲辦公室今日回應，會持續關注這起事件發展，若曾與涉及爭議或違法的相關當事人合作，會將影片下架。

柯辦也強調，柯文哲與台灣民眾黨會以具體行動支持Me too運動，為建立一個更具道德勇氣的社會、更完善的性平處理機制、更友善的性別與職場環境而努力。