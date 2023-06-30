台中榮總重症醫學部結合醫療及資訊工程，利用人工智慧AI技術開發疾病預測模組，輔助專業醫療作業，並運用於重症病人即時照護。台中榮總今天表示，智慧重症團隊已發表12篇論文、獲7項國內專利，第25屆生策會國家生技醫療品質獎獲得智慧醫療組銀獎。

台中榮總指出，台中榮總建置亞洲第一重症資料庫，重症醫學部與資訊室合作收集2015年至2021年期間入住成人加護病房的臨床資料，共計有3萬3508人次、7200萬筆資料，為全亞洲第一最大、最完整的重症資料庫，預計在2024年將超越國際知名MIMIC-IV（由麻省理工學院計算生理學實驗室開發），成為世界最大的重症資料庫。

台中榮總應用AI，提供重症患者即時周全的照護。（台中榮總提供／陳淑芬台中傳真）

此外，台中榮總與東海大學AI中心合作，針對加護病房重要疾病與相關醫療照護議題共同開發包括急性呼吸窘迫症候群、急性腎損傷、菌血症、呼吸器脫離及重症病人長期預後等預測模型。

台中榮總並開發重症疾病管理儀表板，內容涵蓋全院重症床位現況、重要設備使用狀況及病人不同疾病預測風險 ，快速且有效率地掌握病情。

台中榮總強調，智慧醫療是未來醫療趨勢，除提升重症病人診療品質外，也可降低第一線工作人員負荷，智慧重症在未來的遠距醫療時代將扮演重要角色，可協助偏遠地區醫療品質、改善醫療資源分配不均的問題。