祥翊（6676）30日股東常會，順利通過辦理2,000萬股私募現資案，引進策略投資人。董事長吳永連表示，將持續開發新品、加速美國及其他市場的藥證布局、爭取CDMO客戶訂單，力拚在最短時間內達到獲利目標。

營運漸入佳境的祥翊，受惠全球解封與市場需求回升，去年營收3.59億元，創歷史次高，年增49.2％，平均毛利率同步擴增，唯因投入研發與臨床試驗，加上營運尚未達規模經濟，致使每股虧損1.23元。今年前五月營收1.53億元，年增7.63％。

因應公司中長期發展及充實營運資金，祥翊已規劃辦理現金增資，將發行1,000萬股，每股28元，預計募集2.8億元資金。此外，為加速擴大營運版圖並引進策略投資人，股東會也通過私募普通股案，預計發行不超過2,000萬股，並自股東會決議日起一年 內授權董事會分2次辦理。

吳永連表示，祥翊鎖定發展高單價、高活性，高技術門檻的「三高」利基產品，包括利基口服藥、利基注射劑及特色原料藥等三大類，同時也將積極拓展美國以外的藥品市場。

祥翊在台灣與美國分別取得3項及7項原料藥主檔案（DMF），過去5年陸續取得6張美國學名藥證。該公司目前有5項產品已在美國藥證審查階段，其中止血劑AMA-S與多重抗癌藥物CPA-I 二項產品有機會在今年下半年取證外，今年上半年已分別向台灣食藥署（TFDA）、中國國家藥監理局（NMPA）提交藥證申請，下半年預計還有3～4個品項分別將向美國、阿拉伯地區、中國送件申請上市許可。

另外，在CDMO部分，祥翊迄今累積簽訂的合約超過35件，營收貢獻穩定成長，未來將持續開拓國內新藥客戶，除有助穩固台灣新藥供應鏈的健全發展外，也將爭取國際市場合作機會。

吳永連表示，將持續開發新品、加速美國及其他市場的藥證布局，以及積極爭取國際優質CDMO客戶訂單，開創新的營收來源，盼在最短時間內達到獲利目標。

展望今年，藥品開發與CDMO雙軌併進策略不變，隨著審查中藥品陸續獲准上市、多項開發中專案達到階段性里程碑，以及CDMO持續帶進新客戶的貢獻，祥翊樂觀看待今年營運表現將優於去年。