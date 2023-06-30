台灣廚衛產業領導品牌-台灣櫻花（9911），預計明（7/1）日進行總經理交接，新任總經理由執行副總李惠恂升任，在櫻花任職長達45年的總經理林有土，則升任副董事長。

其中，人稱「阿土伯」的林有土，在台灣櫻花從基層做起，帶領著團隊共同努力，自2013年接任總經理以來，取得顯著的成績；到了2022年，櫻花營收從44.8億元增長到82.1億元，成長達83％；EPS1.75元增長到4.66元，增長1.7倍。櫻花的營收和獲利不斷創新高，同時也推動了整個廚衛電產業的價值提升。

此外，新任總經理李惠恂過去擔任多個重要職位，包括櫻花行銷處經理、企劃處總監、經營規劃室副總、家居事業處副總和執行副總等，擁有豐富的經歷。

李惠恂表示，台灣櫻花在良好基礎上將以四個主要策略為經營方向，包括「客戶優先」、「多元產品」、「區域發展」和「數位經營」。

首先，客戶優先策略將更加關注不同客戶群體的需求和挑戰，為他們提供更具競爭力和客戶價值的解決方案。透過與客戶的緊密合作，櫻花將不斷改善產品和服務，提升客戶滿意度，實現持續的業績增長。

其次，多元產品策略將聚焦於家庭產品的布局，以家庭空間和需求為出發點。除了積極升級核心產品，櫻花還將不斷開發新產品和新事業，為公司的持續增長注入新的動能。

第三，區域發展策略將充分利用台灣櫻花的品牌經營、通路管理和顧客服務優勢，開拓東南亞市場，提供符合當地需求的產品和服務。透過區域擴張及營收獲利增加，櫻花將實現深耕台灣、聚焦大陸、放眼亞洲的目標。

最後，數位經營策略將通過數據整合和數位技術或平台來增強業務運營和客戶體驗。櫻花將更深入探索消費者旅程，為每個消費者的接觸點創造價值，並不斷適應消費者溝通模式的變化。

展望未來，李惠恂表示，台灣櫻花將持續以穩健發展的經營策略，朝著新的願景和使命目標邁進。在核心事業的穩定增長以及新產品、新事業的布局拓展下，櫻花將實現2025年百億櫻花的階段性目標，並持續增長營收和獲利。