金東旭飾演代表正義的律師。（friDay影音提供）

韓國男星金東旭因在《與神同行》系列中飾演車太鉉弟弟在台知名度大開，近期一連推出2部作品，除了已在本月完結的《偶然遇見的你》外，《有利的詐欺》現正熱播中，他和千玗嬉、尹博、朴素珍、李妍5位主演群跨海受訪用中文向觀眾打招呼，最後還說了「我愛你們」並送上愛心，尹博在比動作時赫然發現自己與大家不同，趕緊換個手勢露出靦腆笑容，畫面相當可愛。

金東旭此次飾演代表正義的律師，但又要與法外之徒千玗嬉聯手進行復仇，令人不禁想起他在《豬玀之王》中的精彩表現，當被問到同是復仇者，前後2個角色有何不同時，金東旭表示這次的重點是能否在法律體制內實現復仇，「律師和詐欺是非常搭不上邊的，但他究竟能在自己的職業道德中、在社會正義中怎麼做，他又想透過詐欺得到什麼，希望大家可以關注這些點」。

千玗嬉以各種不同職業、語氣、口條、裝扮的詐騙角色扮演大秀演技。（friDay影音提供）

青龍影后千玗嬉在劇中以各種不同職業、語氣、口條、裝扮的詐騙角色扮演大秀演技，背台詞時有發生什麼趣事時，她自認背誦能力不算太差，就算臨時抱佛腳也都能有滿好的表現，不過通常演員們在演戲時是不會看鏡頭，但這次有很多要看著鏡頭講旁白的橋段，由於是第一次嘗試這種拍攝方式，因此曾有過腦中忽然一片空白的情況發生，坦言「對我來說算是滿難的部分」，意外坦白原來戲精如她也有不擅長的部分。

《有利的詐欺》每週二、三在friDay影音與韓同步跟播中。