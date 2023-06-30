在炎熱的夏天，佩戴清涼透明如冰塊般的鏤空表，更加消暑。雅典表（Ulysse Nardin）在夏季主打BLAST鏤空陀飛輪腕表藍金款，芝柏表（GIRARD-PERREGAUX）桂冠系列今夏推出絕對款玄采耀光腕表，採用透明藍寶石表殼與表背，清徹透明，機芯一覽無遺，時尚更加分。

雅典表在夏季主打BLAST鏤空陀飛輪腕表藍金款，204萬7000元。（Ulysse Nardin提供）

芝柏表桂冠系列今夏推出絕對款玄采耀光腕表，321萬9000元。（GIRARD-PERREGAUX提供）

雅典表年度新表款登台，自起在全台各大鐘表店巡迴展出，展出甫在日內瓦鐘表與奇蹟表展發表的新品，其中以潛水系列DIVER X鏤空腕錶炫白款與BLAST鏤空陀飛輪腕錶藍金款最受矚目，尤其是在炎熱的夏天，藍天白雲、藍色海洋的色調，加上透明鏤空的設計，以及雙「X」標識元素，是盛夏不可缺少的時尚配件。

芝柏表桂冠系列絕對款玄采耀光腕表，將各種反差元素巧妙融合，展現絢麗奪目的驚豔效果，表殼、表圈和表底蓋採用金屬化藍寶石水晶玻璃，可以從各個角度欣賞機芯之美，總重量僅有85公克，弧度與線條的交錯，摩登與傳統的碰撞，兼顧精美外觀與實用功能。