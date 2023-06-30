胡瓜今天錄新節目。（鄭宜熏攝）

小禎（胡盈禎）2019年與李進良簽字離婚後，與「壁紙小開」丁春霆爆出緋聞，一向對感情事很低調的他，日前難得與丁春霆同框，為老蕭及未婚妻Summer獻上滿滿的祝福，2人昨又與老爸胡瓜一起跟佩甄等人聚餐，似乎認了戀情。胡瓜今（30日）出席民視新節目《全能歌手》首錄記者會，也鬆口對丁春霆的印象。

胡瓜今天開心出席目《全能歌手》首錄記者會。（民視提供）

佩甄昨在臉書曬出與友人聚餐照，表示當天有8個行程，十分忙碌，「晚上和瓜哥小禎吃飯，就像家人一樣，永遠有聊不完的話題」，合照中，驚喜看見胡瓜、丁柔安、小禎、丁春霆等人一同入鏡。

佩甄在臉書曬出與胡瓜、丁柔安、小禎、丁春霆等人合照。（摘自臉書）

當天是否第一次見到女兒的「好朋友」丁春霆？胡瓜沒正面回應，僅稱那是私人行程，表示因佩甄最近開一個高爾夫YT節目，他受邀去了上一集，所以佩甄禮貌上請吃飯。至於對男方印象如何？胡瓜低調回「從來不會去管小孩子的私事」，所以女兒喜歡就好？他笑說：「我一直以來就是這樣。」