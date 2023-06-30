國際獅子會300C-1區與台中市驗光師公會、台中市私立惠明盲校、大葉大學視光學系等攜手合作，共同設立中部地區視覺照護及低視力服務中心。台中市社會局副局長陳仲良30日出席啟用儀式，感謝各單位投注資源，協助視覺障礙者及低視力者改善生活品質，重建自主生活。

陳仲良表示，視障者中以低視力者人口最多，佔82.70％；隨著人口結構老化，因為青光眼或糖尿病性視網膜病變等疾病，導致後天失明的比例也日益提高。低視力服務中心提供視力檢查、輔具教導使用、生活機能重建和居家定向教學，為中部地區的視覺障礙者及低視力朋友帶來新希望，感謝國際獅子會相關機構和社群大力支持，一起關懷兒童和長輩的視力。

中區視覺服務及低視力服務中心30日於大雅惠明盲校成立。（台中市社會局提供／陳淑娥台中傳真）

國際獅子會300C-1區總監洪傳貴說，國際獅子會是全球最大的公益社團之一，宗旨是「我們的服務」，所以獅友們致力於改善社區和社會福祉、照顧弱勢族群，希望低視力服務中心的成立，可以幫助因視覺問題而影響生活的民眾和他們的家人，讓他們不再無助，重新建立美好人生。

社會局說明，低視力服務中心設立於惠明盲校，結合眼科醫師、視光師、驗光師、職能治療師、社工師和志工，提供輔具教導使用、社會福利補助申請，及生活重建服務，如生活自理訓練、定向行動訓練、點字教學等，以及職業訓練和視障學童特殊教育管道的轉介，預計一年服務1000人。感謝國際獅子會集結眾人之力，為社會盡一份力量，市府也會繼續努力，創造更有愛無礙的幸福城市。

中區視覺服務及低視力服務中心位於大雅惠明盲校，與眼科醫師、大葉大學視光學系、驗光師公會等社會福利機構合作，提供一個綜合性的服務平台，專注於視覺障礙患者的評估、輔具教導和生活重建指導。