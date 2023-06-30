男星「黑人」陳建州連日遭大牙（周宜霈）和微風女神郭源元揭露，曾對她們性騷擾，陳建州和范瑋琪已對大牙提出民事訴訟，且求償1000萬元還要求刊登道歉啟事，另外針對郭源元指控則稱莫須有。但有網友挖出陳建州夫妻倆上節目畫面，不僅有他被美眉坐大腿，更有范瑋琪揭露他特殊癖好，再度掀議。

陳建州身陷性騷擾風波後，熱心公益、愛運動和愛家形象大受影響，過去上節目有爭議畫面也都被挖出，像是他帶著黑澀會美眉上節目《康熙來了》，被美眉圍繞還有人直接坐在他大腿上，笑得合不攏嘴的樣子，當時還讓主持人蔡康永驚呼「怎麼那麼酒池肉林啦」。

陳建州在節目上給美眉坐大腿。（圖／摘自我愛貓大YouTube）

范瑋琪在節目上揭露陳建州特殊癖好。（圖／摘自我愛貓大YouTube）

而范瑋琪也多次在《康熙》聊到先生陳建州，分享兩人去日本旅遊時，他在街上看到OL穿套裝配絲襪，竟然對他說，「真想把她的絲襪撕開」；還有一次黑范夫妻同台時，范瑋琪還自曝陳建州把她的睡衣換成丁字褲和高跟鞋，讓主持人小S大讚很有情趣，但范瑋琪卻表示，「我剛洗完澡，我要睡覺」，就沒有後續。

昔日黑范夫婦上《康熙來了》的片段曝光後，立刻引起全網熱烈討論，「以前看笑料滿點，現在看好像預言書」，「凡走過必留下痕跡耶」、「當初以為是節目效果，結果很多都是私下本性」；但也有人跳出來表示，陳建州給美眉坐大腿是小S要求，不是他刻意要吃美眉豆腐。

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