聯強2023年受消費性電子市場需求疲弱影響，營運遇逆風，且在利息費用上升、海外收益減少的情況下，法人預估，聯強獲利衰退幅度恐更進一步擴大。聯強也認為第三季恐沒有外界預估強勁，但仍有機會跟著大經濟景氣復甦，營運力拚逐季成長，對明年的展望相對樂觀。

聯強遭外資頻頻偏空操作，周五聯強股價開低走疲，收在58元最低，創下去年12月初以來的七個月低價，不過聯強現金殖利率破6%，自營商買超不離不棄。

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