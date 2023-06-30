警消獲報抵達現場隨即駕駛IRB船艇前往救援，10餘分鐘即將2名落水民眾救起。(圖／金門縣消防局提供)

所幸2名落海男子均未造成受傷，表示僅受到驚嚇不需就醫。(圖／金門縣消防局提供)

金門大橋烈嶼端今（30）日下午驚傳有釣客落海！消防局於13時54分獲報後立即派遣各式救災車輛8輛、IRB船艇3艘及職義消人員23名趕往現場搶救。消防人員於14時7分到達現場下艇救援，10餘分鐘迅速將2名落水民眾救起，所幸民眾獲救時意識皆清醒，無明顯外傷。

據報案人表示，今日下午2名男釣客乘坐波特船進行海釣時，疑似因船身不穩造成2人雙雙落海，不見蹤影，便立即撥打119報案求援。

消防局指出，警消獲報抵達現場後隨即駕駛IRB船艇朝報案人所稱方向巡視，在金門大橋烈嶼端第7至第8橋墩旁豎立的鐵柱發現2名載浮載沉，情況十分危急。現場指揮官立即下令由轄區烈嶼IRB前往救援，船艇接近後，迅速將2名男子救上船艇並安全帶至岸邊，場面雖然危急，所幸消防人員及時救起2名落海男子，未造成受傷，表示僅受到驚嚇不需就醫。

消防局呼籲民眾，到海邊磯釣應結伴，對於陌生釣場更應與有經驗者同行，絕對不可以貿然單獨行動，為保安全更應穿著救生衣。每個釣場因地形不同，潛藏不同危險，在不熟悉的釣場發生意外的機率將大幅提昇。同時，下竿前應先熟悉附近的環境，預想緊急撤退路線，甚至預想落海如何上岸的打算，才能有備無患，遇到危險情況，冷靜反應。