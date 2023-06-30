曾敬驊主演喜劇片《我的麻吉4個鬼》昨晚舉辦電影直播造勢活動，他與片中飾演「發發大師」的百白為網友們線上解憂、圓夢，吸引3000名「信眾」湧入朝聖。百白化身鐵口直斷、包你發的「發發大師」，一開口就入戲的冷面笑匠功力令人捧腹，而曾敬驊對於粉絲的願望有求必應，不僅撒嬌賣萌、公布理想型，為心累的網友們獻上暖心打氣話語，最後更放送「阿緯擋災開運手機桌布」，寵粉無極限。

曾敬驊在片中飾演運氣衰到爆的地獄倒楣男阿緯，從小沒有家人又遇到老闆捲款潛逃，萬念俱灰之下試圖尋死，卻連想結束生命都碰壁，還被4個冤鬼糾纏，經由「發發大師」通靈指點迷津，發現只要完成冤鬼遺願就可以送他們安心上路，於是開啟一段幫鬼圓夢的超級任務。活動中，百白化身「發發大師」降落為網友消災解惑，與曾敬驊一搭一唱笑料百出，全程40分鐘毫無冷場，2人還不約而同穿桃紅色情侶鞋，默契十足。

為呼應電影劇情，現場開放許願橋段讓曾敬驊替大家圓夢，舉凡幫唱生日快樂歌、用6種語言說「我愛你」、暖心加油喊話等，曾敬驊皆有求必應，但被要求對著鏡頭撒嬌時，他害羞遮臉面有難色，經由百白指導用奶音加上撒嬌動作，才勉強過關，噴笑連連的曾敬驊趕緊求饒喊：「下一題！」難得賣萌的模樣立刻被網友轉載發限動，直呼「笑到黑姑」。

曾敬驊（左）、百白的直播笑料百出。（甲上提供）

有趣的是，有網友提問：「怎麼樣才能讓曾敬驊在沒瞎的情況下跟我結婚？」百白順勢追問曾敬驊理想型，原本回答長頭髮、白皮膚、大眼睛的他，看到百白清喉嚨使眼色，立刻知趣改口「小眼睛」，沒想到慘遭百白打槍發好人卡，曾敬驊好奇反問她的理想型？百白用發發大師口吻入戲說出曾敬驊在片中「阿緯」人設：「骨瘦如柴，頹廢疲憊，完了，（我們）好像互相喜歡，怎麼辦？」隨後曾敬驊在遊戲環節趁機揪大師一起運動，百白再度打槍說：「學佛的人六根清淨，男女授受不親。」無厘頭反應笑果十足。

直播尾聲還有小彩蛋，2人送上發發大師耗費七七四十九天加持過的「阿緯擋災開運手機桌布」，上頭集滿曾敬驊飾演的阿緯角色5種表情包，幫大家招桃花、開財運、事業高升、學業進步、終結衰運、好運旺整年，只要到「我的麻吉4個鬼」官方粉專即可免費下載，《我的麻吉4個鬼》將於8月18日上映。