2023台灣國際熱氣球嘉年華今天在台東鹿野高台開幕，桃市府於今天起至7月9日推出限定桃園展館「樂遊桃園館」，展出今夏桃園必訪的遊程並提供眾多旅遊優惠，鼓勵遊客來桃園旅遊，市長張善政今帶隊至台東參訪熱氣球嘉年華，也出席樂遊桃園館開幕活動。

2023台灣國際熱氣球嘉年華今天在台東鹿野高台開幕，桃園市長張善政今率隊到台東參訪，並出席樂遊桃園館開幕活動。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

張善政今天率領市府團隊前往台東縣鹿野高台，出席「桃園台東熱氣球交流－樂遊桃園館開幕活動」，他表示，桃園自今天起至7月9日推出期間限定「樂遊桃園」主題館，館內展出探索北橫深度山林遊程、12間桃園特色景點店家等，希望遊客們也能認識桃園、到桃園遊玩。

張善政說，市府團隊29日參訪紅葉谷綠能溫泉區、紅烏龍合作社，看見台東深具特色的觀光景點，這些景點也成為台東在地的招牌景點，而桃園也有許多重要的觀光景點，市府也盼將桃園打造成為觀光大城，台東正是值得效法的對象。

2023台灣國際熱氣球嘉年華今天在台東鹿野高台開幕。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

台東縣長饒慶鈴也說，台灣國際熱氣球嘉年華除了吸引台東鄉親之外，也有許多來自世界各地的遊客參加，期盼這次「樂遊桃園」主題館的設置，讓遊客也能同時對桃園有初步的認識。

觀旅局補充，搭配台灣國際熱氣球嘉年華，市府從6月30日至7月9日打造「樂遊桃園」主題館，並配合熱氣球上下午升空時段開館營業，時間為上午5點至7點；下午4點至6點半，展出探索北橫的深度山林遊程、世界客家博覽會，以及12間桃園特色景點店家等桃園必吃、必買、必訪的特色亮點，歡迎所有台東鄉親及到訪熱氣球嘉年華的民眾，在暑假期間也到桃園旅遊。