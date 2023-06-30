迎接暑假來臨，Global Mall屏東市即日起至7月26日展開「夏令營FUN假趣」檔期，加碼回饋、抽獎、豐富活動更甚往年，力推暑假超值攻略，更首度於暑假檔期大手筆抽國外旅遊大獎，祭「APP抽日本環球影城雙人遊」，全台會員可於環球APP扣10點玩轉輪盤遊戲，即有機會抽中日本大阪雙人住宿及環球影城雙人票、高雄義大皇家酒店雙人房住宿、會員點數1000點等。

全面搶攻親子客，Global Mall屏東市祭出暑假超值攻略，針對既有會員、新會員都加碼高回饋，刷Global Mall聯名卡當日消費滿2000元，最高贈100元電子商品禮券＋200點點數；另針對新會員則力推三重迎新好禮，活動期間加入新會員加碼贈100點、推薦好友再贈100點，另於活動期間完成首購消費，不限消費金額，再抽2000元電子商品禮券，共計全台抽出10名。

因應旅遊潮，Global Mall更首度於暑假檔期祭國外旅遊抽獎活動，推出「APP抽日本環球影城雙人遊」，全台會員於環球APP扣10點即可參加轉輪盤抽獎遊戲，有機會獲得日本大阪雙人住宿及環球影城雙人票抽獎券、高雄義大皇家酒店雙人主題客房住宿抽獎券，8月31日將統一從抽獎券中抽出幸運得獎者。

Global Mall屏東市推暑假攻略，抽日本環球影城雙人遊。(環球屏東店提供)

若無法出國也不用傷心，Global Mall屏東市即日起至7月16日於1樓推出「日本美食物產展」，集結日本必吃必買的道地小吃、伴手禮到零食近300項，包括一口小羊羹、柴魚高湯包、昆布鹽、北海道碳燒干貝、扁蟹酥、各式日本茶、茶具等，甚至還有酥脆口感的現烤魷魚、透沁涼的抹茶冰沙、宇治玄米牛奶冰沙。

現場還設置大型「鳥居」打卡點，充滿日本和風氛圍，彷彿暢遊日本夏日祭典，好吃又好玩。