王瞳日前接受李四端主持的《大雲時堂》專訪談及出道、當童星拍戲之苦，並談到失去丈夫艾成的心痛過程一度淚崩，坦言目前無法把婚紗照掛在家中，也沒辦法整理一大部分的遺物。

王瞳經歷喪夫之痛，直到艾成離世後才明白何謂「廢寢忘食」，第11天才有口渴的感覺，「原來人的心，是真的可以像死掉這樣」。後來她搬家整理東西，不小心被砸腳，以前艾成都會幫她擦藥，但現在腦中有畫面卻身無一人，當下才意識他真的不在了，句句充滿感傷。

艾成的遺物包括鞋子、牙刷還有高血壓的藥都還在，而王瞳有天要掛上兩人婚紗照發現全身發抖，趕快放下蓋起來，她問自己「我到底OK了沒有？我不知道，可是我願意去試，外界看起來，我好像失去艾成，其實我也得到很多別人的愛，艾成給我很大的禮物，就是勇敢跟獨立」。

她慶幸此生能遇見艾成，目前致力將他的歌曲錄製出版。至於將來是否能接受另外一段感情？她沒有預設立場，處理感情會改變不再要求對方太多，也不會再蹉跎時間。