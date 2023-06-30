南山人壽今年邁入第60年，承載著全國逾666萬保戶的信任與託付，堅持運用保險核心職能與專業，提供保戶多元商品和加值服務，同時更秉持「以人為本」的價值，以「H.E.A.R.T.」五大永續策略主軸，用「心」承諾，具體實踐企業在環境、社會及公司治理(Environment Society and Governance ESG)的永續作為。

為呈現南山人壽深耕ESG的成果，並與各利害關係人溝通，今正式發布「2022年南山人壽永續報告書」，首度採取並通過雙查證、確信，深化資訊揭露品質與公信力，展現與人群、地球共善、共好，運用溫暖、活力落實企業永續的決心。

南山人壽自2014年至今，已發行10本企業永續報告書，持續與時俱進，自主接軌國內外趨勢與標準，「2022年南山人壽永續報告書」除了遵循包含三大國際準則GRI、SASB、IR，兩大國內指引證交所《上市公司編製與申報永續報告書作業辦法》以及金融監督管理委員會「保險業氣候相關風險財務揭露指引」等共五項重要指標外，更首度採取雙查證確信，通過KPMG安侯建業聯合會計師事務所《中華民國確信準則公報第一號》有限確信，及SGS-Taiwan依循AA1000(2018)標準所進行的第二類型中度保證驗證，透明、公允地揭露南山人壽ESG的投入與成果。

南山人壽秉持保險業公益服務的使命，回應聯合國永續發展目標(Sustainability Development Goals SDGs)從「H.E.A.R.T.」五大永續策略主軸整合資源並發揮綜效，致力以企業力量結合核心本業回饋社會，並每年定期公開揭露於南山人壽「企業永續專區」。

在Health健康促進方面，推動保險保障商品與健康促進服務兼具的「健康守護圈」，滿足客戶的全人健康需求；迄2022年底「健康守護圈」合作夥伴達43家、健康守護圈數位平台上線、推薦保戶使用服務次數達7.4萬次，2022年外溢保單新契約件數達67萬件，投保件數及長照險市占率均為業界第一。

Earth地球守護方面，首先，持續推動低碳轉型並依TCFD框架推動相關風險與機會的辨識、因應及揭露；其次，再度取得環保署核發「人身保險服務」碳足跡標籤及減碳標籤使用許可。

第三，「南山教育訓練中心」建置屋頂太陽能發電系統，於2022年5月13日啟用，自2022年6月1日起計至2023年5月31日期間，再生能源發電量達58萬8827度；第四，南山人壽連續11年投入「南山守護海洋行動」，透過築籬、固砂、植樹、淨灘與海廢再生藝術牆等行動，發揮環境公益的正面影響力，2022年投入新臺幣約400萬元費用，全台舉辦7場淨灘活動，號召逾4000人次參與。

Action for Good關懷行動部分，南山人壽持續推廣微型保險，2022年協助全台含離島地區逾11萬弱勢民眾享有微型保險基本保障，獲得金融監督管理委員會保險局保險競賽5項大獎肯定；南山人壽慈善基金會之醫療關懷計畫全台合作醫院達210家，自2013年至2022年累計捐款新臺幣4.7億元，協助逾4萬名弱勢病患就醫。

Reliability信賴承諾方面；南山持續更新並完善公司治理相關內部規範，強化資訊安全管理，落實客戶隱私保護，2022年獲工商時報數位金融獎之「數位資訊安全獎」優質獎與TCSA台灣企業永續獎「資訊安全領袖獎」肯定。

南山以「視客如己」的精神用心落實公平待客原則，與子公司南山產物雙雙獲得金管會公平待客原則評核前25％績優企業肯定；此外，責任投資原則訂入「整體性投資政策」中並聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」。

Talent人才賦能方面；南山人壽認為，重視人才為企業永續的根本，建構完善的職涯及事業發展機制，持續營造友善、幸福且具有成長性的工作環境，強化永續競爭力；另外，南山同步規劃數位賦能、服務賦能相關之專業培訓課程，2022年投入新臺幣逾4300萬元訓練成本予全體業務夥伴，總受訓時數突破100餘萬小時，另有多元的獎勵方案，協助業務夥伴打造屬於自己的壽險事業。

南山人壽投入ESG的具體行動，於2022年獲頒國內外多項獎項肯定，除了名列「台灣100大永續典範企業」，更以「相伴」(失智友善計畫)與「相守」(抗癌關懷行動)兩項專案獲得亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Enterprise Awards AREA)肯定；優異的經營績效亦在國際舞台嶄露頭角，首度入圍即獲頒「亞洲保險業獎」（Asia Insurance Industry Awards）「年度最佳健康保險公司」獎項，更囊括國家品牌玉山獎的「最佳產品類」、「最佳人氣品牌類」及「傑出企業類」全國首獎及玉山獎殊榮，不只顯示南山人壽在經營管理、商品研發、客戶服務之卓越能力，更象徵在追求企業穩健經營成長之際，亦重視實現保險業穩定社會的價值，堅實永續經營基礎。

南山人壽感謝666萬保戶及社會大眾的支持與信賴，在企業永續的道路上當「南」不讓，勇往直前，創新突破。未來，將持續以人為本，傳承既有根基，並從「心」出發，深化H.E.A.R.T.永續發展策略，驅動環境、社會與治理的正向改變，期許以溫暖、活力、創新的精神，落實企業社會責任，從環境永續守護山海、實踐社會參與照顧弱勢與高齡、關懷保戶與員工夥伴三大面向，發揮企業力量，以穩健創新的步伐邁向下一個60年。