日本傑尼斯男團「Hey! Say! JUMP」時隔約1年發行新作《DEAR MY LOVER / 表裏》,首周以24.2萬張銷量奪下Oricon公信榜單曲周榜冠軍。自出道單曲〈Ultra Music Power〉起算,累計連續33張單曲獲得首位,刷新自身紀錄。

本次是以2首風格迥異的樂曲所構成的雙A面單曲。主打曲之一〈DEAR MY LOVER〉為團員山田涼介主演的漫改日劇《獻給國王的無名指》主題曲,帶著毒性歌詞的直球情歌,引發不少討論;〈表裏〉則是去年山田涼介主演的另一部漫改日劇《為親愛的我致上殺意》主題曲,特別為了雙重人格的主角寫下的這首歌曲,充滿速度感與堅實感。此外,小分隊「Hey! Say! 7」、「Hey! Say! BEST」的全新歌曲也各自收錄在不同版本之中。

另外值得祝賀的是,「Hey! Say! JUMP」的官方IG日前正式突破100萬追蹤,而團員八乙女光也宣布開設IG帳號,成為團內第一位擁有個人IG的團員。八乙女光去年因突發性聽力障礙暫停工作,目前已恢復活動的他在貼文內表示,想透過IG「跟大家分享從八乙女的視角看JUMP的音樂、八乙女對抗耳疾及心理壓力的方法」,希望幫助擁有相同煩惱的人。

Hey! Say! JUMP最新單曲《DEAR MY LOVER / 表裏》台壓三版本已在台正式發行。