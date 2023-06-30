台灣當前景氣疲軟：中經院發佈5月製造業PMI呈現連3個月緊縮，經季節調整指數再下跌1.5％，至41.3％，同時製造業對未來6個月展望指數重跌6.7％，緊縮至38.2％。經濟部統計處公布5月工業生產指數85.03，年減15.7％，製造業生產指數84.22，年減16.4％；兩項生產指數都陷入長達1年負成長，但預估到下半年，第4季跌幅會收斂。目前雖顯示台灣整體消費動能不足，但景氣轉優仍可期待。

全球經濟前景表現，美國升息暫歇但聯準會不輕言結束升息循環，雖前景不明，但原物料報價已漸趨穩，致廠商下單、生產與未來展望漸趨樂觀。俄烏戰爭混沌不明、歐盟製造業動能遲緩、中國解封後復甦力道未如預期。中國5月鋼鐵PMI為35.2％，比前月驟跌9.8％，連續3個月下滑，顯示鋼市孱弱。但OECD與世界銀行接連發佈6月最新全球經濟展望，紛紛上修今年經濟成長率預估值至2.7％及2.1％，反映世界景氣正逐步回溫，同時也將帶動鋼需。此外印度、中國及東南亞各國戮力推動基建，尤其中國於下半年將進一步結合刺激汽車消費、新能源投資等，再者進一步鬆綁房地產政策，以期經濟回歸正軌，大幅提振鋼需。

中國鋼產1～5月供過於求，供需失衡導致鋼材大量出口，海外市場受低價拋售所累，造成當地鋼價下修，進一步衝擊全球鋼鐵市場信心。然近期中國政府強化鋼鐵業減產，施行檢修及產能調節等措施。受此，5月粗鋼產量同比減少7.3％，降至9,012萬噸，連續2個月低於去年同期實績，且是連續2個月下降。預估2023年粗鋼產量將是4年來首次跌破10億噸。同時社會庫存持續穩定去化，鋼材社會庫存自4月高點1,467萬噸已降至1,127萬噸，減少23％，加速滑落的減產力道將有助全球鋼價回穩。

市場復甦與政府振興政策高度相關，觀望下半年國際景氣「庫存去化已非關鍵，需求疲軟才是問題」。為此中國持續推出振興需求相關措施已然奏效，中國5月汽車產銷量分別為233.3萬輛、238.2萬輛，分別年增21.1％、27.9％，同時5月新能源車延續快速增長趨勢，產銷量分別為71.3萬輛、71.7萬輛，分別年增53％、60.2％。顯示市場正逐步走出陰霾。再者寶武、鞍本集團7月一致開出平盤、台灣中鋼、中鴻鋼廠雖然開跌，但跌勢已歛，顯示鋼市築底訊號已現，後市樂觀，預期下半年鋼市有望撥雲見日。

綠能是未來各國驅動經濟的關鍵，歐盟CBAM過渡期確定10月實施，我國持續增加綠電發電量，預定2025年再生能源裝置容量達到29GW（百萬瓩）。另外在綠電交易層面，政府將協助企業透過CPPA（企業購售電合約）採購綠電，以期讓綠電價格合理化。隨著交通和工業設備電氣化，據統計未來7年，電力需求將增加超過2倍，這將為基礎設施帶來挑戰，但也帶來無數商機，顯示將來國內相關產業用鋼規模持續擴大，市場大有可為，本公司產製之綠電材料除在全球接獲訂單己超去年總量之外，內銷各大案場也紛紛指定鋁鎂鋅（Phuizer Max 簡稱PM）或光支彩（Solarking 簡稱PSK），對於光電市場份額正日漸擴大。

近期中國鋼價築底反彈，信心正在恢復，然大環境目前仍無法追上，致鋼材買氣冷清之態勢持續。國內市場方面，順應主力大廠七月陸續開盤，為服務客戶平衡調整成本，消化進口原料導致成品競爭壓力，在迎接第三季國際鋼鐵價格有機會反彈前提下，增進客戶建立庫存需求，燁輝審時度勢，適度調整7月份內銷盤價及8月份外銷盤價。