新北市林口分局日前接獲民眾檢舉表示，某間撞球館有聚賭情形，警方派人前往查訪，當場查獲3名男子正以天九牌聚賭，當場依賭博罪移送法辦。

警方表示，日前接獲友善通報，轄內一處撞球館內疑似有賭博情事，即派便衣員警前往查訪，於28日凌晨1時許發現3名男子於館內進行賭博行為，當場逮捕26歲黃男、24歲曾男及23歲黃男，並查扣賭資現金9000元、天九牌1副、骰子3顆等贓證物，偵詢後依賭博罪移送法辦，另也將啟動第三方警政，函報新北市政府公安聯合稽查小組，針對撞球館實施公共、消防安全、衛生、營業登記等項目聯合稽查。

林口警分局表示將持續落實警政署推動之「清源專案2.0」及「社區警政再出發」，除了透過警方主動巡邏查獲外，更希望藉由民眾的力量，確實掌握轄區治安狀況，及早發現隱匿於社區住宅或辦公大樓內的可疑犯罪徵候，對藏汙納垢的犯罪處所進行清查，澈底根絕不法份子，營造優質的居住環境！