台北農產運銷公司今日下午由前金門縣長楊鎮浯擔任董事長、前雲林縣農業處長吳芳銘擔任總經理。對此，農業專家「Linbay好油」認為， 農委會該好好檢討，為什麼經營一個北農會搞到眾叛親離！

台北農產運銷公司30日下午2時開董事會，選出7席常務董事及董事長、總經理。今日下午3時會後公布由前金門縣長楊鎮浯擔任董事長、前雲林縣農業處長吳芳銘擔任總經理。

北農7席常務董事則為楊鎮浯、姚志旺、黃向羣、張永成、余致榮、陳振輝、楊燿福，可看出農委會派拿下3席、北市府派拿下4席。農委會代表姚志旺強調，將做為董事持續監督北農運作。

臉書名稱為「Linbay好油」的農業專家林裕紘認為，農委會該好好檢討為什麼經營一個北農會搞到眾叛親離，還是繼續用不實指控跟抹黑，說改革影響了這些人的利益，所以不支持農委會。

「Linbay好油」也質疑，「陳準部長」跟人家講改革？請問陳準部長哪些事是改革的很成功的？