目前，STOXX 600在459.61點，漲2.97點或0.65%。STOXX 600在6月表現不錯，迄今已漲1.4%。倘若沒有重大變化，STOXX 600本季的報酬率應該不會太好，但今年前6個月，STOXX 600已大漲7.2%左右
在金屬價格走高之下，礦產類股也上漲0.7%，能源族群也表現不錯。市場正在等待美國5月個人消費支出（PCE）數據，以及歐元區通膨報告。個股方面，運動服裝製造商阿迪達與PUMA，在耐吉悲觀財測後，分別下跌1.7%與0.3%。
歐洲股市30日開高走高，中國大陸6月製造業PMI雖升至49，但還是屬於低迷狀態，且連3個月萎縮。因此，市場也期待北京政府會祭出更多景氣刺激政策。
目前，STOXX 600在459.61點，漲2.97點或0.65%。STOXX 600在6月表現不錯，迄今已漲1.4%。倘若沒有重大變化，STOXX 600本季的報酬率應該不會太好，但今年前6個月，STOXX 600已大漲7.2%左右
在金屬價格走高之下，礦產類股也上漲0.7%，能源族群也表現不錯。市場正在等待美國5月個人消費支出（PCE）數據，以及歐元區通膨報告。個股方面，運動服裝製造商阿迪達與PUMA，在耐吉悲觀財測後，分別下跌1.7%與0.3%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。