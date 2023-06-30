目前，STOXX 600在459.61點，漲2.97點或0.65%。STOXX 600在6月表現不錯，迄今已漲1.4%。倘若沒有重大變化，STOXX 600本季的報酬率應該不會太好，但今年前6個月，STOXX 600已大漲7.2%左右

在金屬價格走高之下，礦產類股也上漲0.7%，能源族群也表現不錯。市場正在等待美國5月個人消費支出（PCE）數據，以及歐元區通膨報告。個股方面，運動服裝製造商阿迪達與PUMA，在耐吉悲觀財測後，分別下跌1.7%與0.3%。

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