北市30日下午開始降起大雨，北市災害應變中心下午3時即刻二級開設，中山區北安路淹水一度逾10公分，造成附近及大直橋交通大打結。
警消到場查看，發現水勢過高，恐有危害，所以暫時將北安路535-5號一段限縮成2線道，將車輛引導避開淹水路段，並通知1999轉知相關單位，環保局也抵達現場評估狀況。
環保局確認現場排水溝沒有阻塞情形，評估為地下大排水管排水不及所導致。積水在近4時已逐漸退去，現場車流也恢復正常。
北市30日下午開始降起大雨，北市災害應變中心下午3時即刻二級開設，中山區北安路淹水一度逾10公分，造成附近及大直橋交通大打結。
警消到場查看，發現水勢過高，恐有危害，所以暫時將北安路535-5號一段限縮成2線道，將車輛引導避開淹水路段，並通知1999轉知相關單位，環保局也抵達現場評估狀況。
環保局確認現場排水溝沒有阻塞情形，評估為地下大排水管排水不及所導致。積水在近4時已逐漸退去，現場車流也恢復正常。
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