台東運動園區游泳池今開放。（蔡旻妤攝）

台東運動園區游泳池今開放。（蔡旻妤攝）

台東運動園區游泳池今開放。（蔡旻妤攝）

台東縣立游泳池閉館多年，因泳圖共構破局，民眾常感嘆沒有公立泳池戲水。台東縣政府與國立台東大學合作，投入5000萬活化東大舊校區游泳池，今日起開放民眾使用。台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風、大武鄉長黃建賓在泳池畔吃黑輪，他們說，這是屬於台東人兒時回憶。

饒慶鈴致詞時表示，要在台東市尋覓泳池地點真的很困難，經過與東大、教育部溝通終於取得共識，此次在東大台東校區游泳池打造兒童戲水池、超音波池、SPA池及25米＊25米的主池，除了主池外，3個小池都具備溫水功能；另外設有輕食區、無障礙入水設施、電動遮陽簾、親子廁所等貼心友善設施，提供縣民在台東市區有更方便多元的親水空間，增加親子休憩場所。

吳秀華說，台東人等了7年，特別感謝縣長饒慶鈴及校長曾耀銘的努力，台東人終於有了游泳池，這是產官學合作的最佳典範，「年紀與我相仿的應該都知道，黑輪就是要配游泳池」。

威整合運動股份有限公司業者羅威士長期在台東推廣鐵人三項運動，他說，他在台北經營3、4個游泳池，他非常熱愛台東，此次有機會營運泳池，如今台北的泳池都已經不能在泳池邊吃泡麵跟黑輪了，這次來到台東一定要經營能吃東西的泳池。

饒慶鈴進一步指出，泳池營運廠商威整合運動股份有限公司，已投資數10萬元採購泳池教學椅，是縣內目前唯一使用中的游泳教學設備，將輔助幼兒學習游泳，減輕踩不到池底的恐懼感，另外輕食區還規畫了關東煮、茶葉蛋、泡麵，1樓設有自動販賣機等方便泳客隨時補充水分及體力。

教育處長蔡美瑤表示，正式啟用後，營運廠商已經規劃許多優質泳訓課程給縣內的小朋友，對於校內沒有泳池的學校，使用此泳池進行正規體育課程，僅需支付清潔費用，希望從中培育在地游泳小將，甚至有朝一日能在舉辦專屬台東學生的鐵人賽事。

此次試營運期間從6月30日下午4點起開始到7月4日晚上9點，試營運期間優惠票價每人50元，報名游泳課程將再打88折，歡迎民眾把握。