李育家因此建議，政府在無去避免齊頭式調漲之餘，針對照顧弱勢產業能比照過去經驗給予減稅及完整配套，以降低部分營運不佳、受創中小企業在復甦過程中的衝擊。

中小企業總會30日召開會員大會，李育家在致詞時也感謝政府重視中小企業，特別是，近期簽署的台美21世紀貿易倡議，在協議中設立了中小企業專章，排除貿易障礙，促進貿易便捷，讓中小企業更快速的融入全球供應鏈。

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