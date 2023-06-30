李育家因此建議，政府在無去避免齊頭式調漲之餘，針對照顧弱勢產業能比照過去經驗給予減稅及完整配套，以降低部分營運不佳、受創中小企業在復甦過程中的衝擊。
中小企業總會30日召開會員大會，李育家在致詞時也感謝政府重視中小企業，特別是，近期簽署的台美21世紀貿易倡議，在協議中設立了中小企業專章，排除貿易障礙，促進貿易便捷，讓中小企業更快速的融入全球供應鏈。
對明年基本工資將調整，中小企業總會理事長李育家30日指出，中小企業占全國中小企業的98％，而且央行也將經濟成長（GDP）由2％下修為1.7％，顯示景氣仍處低迷狀態，且通膨壓力未除、俄烏戰爭未歇、水電價格又齊漲，若再調基本工資，中小企業較難以承受。
李育家因此建議，政府在無去避免齊頭式調漲之餘，針對照顧弱勢產業能比照過去經驗給予減稅及完整配套，以降低部分營運不佳、受創中小企業在復甦過程中的衝擊。
中小企業總會30日召開會員大會，李育家在致詞時也感謝政府重視中小企業，特別是，近期簽署的台美21世紀貿易倡議，在協議中設立了中小企業專章，排除貿易障礙，促進貿易便捷，讓中小企業更快速的融入全球供應鏈。
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