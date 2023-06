大陸首架執行商業飛行的C919大飛機在驗證飛行中幾經波折,好不容易取得中國的驗證飛行的適航證,不料才進行商業飛行一個月就發生問題。雖然沒有發生事故,但延遲2小時起飛,且更換為空中巴士A320,勢必嚴重打擊民眾對這架國產客機的信心,也對未來取得國外適航證明增加更多的困難。

大陸國產大飛機C919是在5月28日成功實現商業首飛。至6月28日,首架國產大飛機運營剛滿月。據《時代財經》報導,一個月來,除了商業首飛當天,東航C919執行北京首都機場─上海虹橋機場航班外,這架C919一直都是執行上海虹橋機─成都天府機場的往返航線上,保持每日2班的節奏。

報導說,6月28日同樣是中國商飛生產的支線客機ARJ21商業運營7周年的紀念日。自今年4月末以來,ARJ21也已成功在海外航司手上順暢運行。可惜的是,被更多大陸民眾寄予厚望的C919卻發生航機問題,被迫更換空中巴士機型執飛航班,讓驗證飛行期間出現諸多波折的C919引起外界更多的疑慮。

據航班管家App提供數據顯示,截至6月27日,過去31天中,除6月14日沒有商業飛行外,C919共飛行60班,飛行時長147.45小時。該架C919去程—由上海至成都─航班的平均起飛延誤為15分鐘,成都至上海航班的平均起飛延誤時間10分鐘,但起飛、到達準點率均為96%以上。

資深民航專家綦琦對表示,任何新機型都需要累積安全飛行記錄來證明自己,「足月的安全運營是一個好的開始,隨著C919安全運營經驗的積累,能不斷夯實其在航空安全保障上的系統性能力。」

報導說,2023年5月,東航客運航班客座率為70.03%,若以此推算,在164座C919上,目前已搭載約7000名旅客。過去一個月內,有不少旅客、航空愛好者均在各大社交網站記錄下自己的首次搭乘體驗。曾從事飛機資產評估的王先生表示,C919商業首飛具有里程碑的意義,他搭乘C919的體驗是「安靜平穩舒適」,內心亦感到開心與自豪。

另一位負責航電系統工作的張先生拍攝了C919停靠在機場的畫面,同時在機艙內自拍一張,配文稱,「nice to meet you in chengdu」(很高興在成都相遇)。旅客小紫則在社交平臺上連發多張關於C919機身、機翼、機艙多部位高清圖片,並稱對機艙內的餐食、杯墊、外觀表示驚喜。不過,也有旅客回饋,該架C919廣播聲音偏小且有雜音、行李架空間偏小等問題。

報導說,在運營滿月時,C919何時取得歐美適航證、以實現「出海」也備受關注。據稱中國商飛公司已為C919向歐洲航空安全局(EASA)提出適航申請,並獲得了歐洲航空安全局(EASA)的受理。不過,要在歐美取得適航證並不容易,至於執行商業飛行才滿月就發生問題無法飛行,可能讓C919未來取得外國的適航證明造成更多的障礙。