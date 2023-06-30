由新北市政府文化局舉辦的「2023新北城市藝術節」明晚(7/1)在新北市美術館園區盛大開幕演出，本次藝術節以「新生地」為題，明晚將由朱宗慶打擊樂團領軍帶來全新製作的開幕大秀《響動新生地》，結合舞蹈、建築雷射聲光帶來跨域演出，最後以300秒的絢麗煙火收尾，打造獨一無二期間限定的的藝術遊樂園。

城市藝術節開幕大秀《響動新生地》。（圖/新北市政府文化局提供）

開幕大秀邀請朱宗慶打擊樂團全新製作《響動新生地》，將於美術館園區進行世界首演，內容以鶯歌在地歷史人文為靈感，結合安娜琪舞蹈劇場流動的動態肢體、建築雷射聲光和300秒絢麗煙火，演出總長50分鐘的滂薄樂章。展演共有8首曲目，依在地脈動為文本，擷取新北特有的多元特質與文史情懷，內容展現大地初始的新生能量、對遷徙的想像、專屬於鶯歌的獨特樂章、祝願未來等意象。

壓軸登場的300 秒煙火秀，由朱宗慶打擊樂團現場演奏作曲家櫻井弘二創作的《騰空而起》為配樂，以 8吋、6吋、3吋高空煙火及中低空演火組成，運用七彩繽紛的煙火渲染出豐富精彩的新北新生活，傳遞出新北這塊土地的溫暖與熱情。

開幕大秀《響動新生地》結合舞蹈、建築雷射聲光帶來跨域演出。（圖/新北市政府文化局提供）

新北市政府文化局張䕒育表示，城市藝術節於6/30至7/16串起新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩個基地，除集結國內外藝術家創作的13件戶外地景視覺藝術作品、28組表演藝術團隊，帶來92場多元型態的表演外，兩大園區也推出限定活動，並以館內的展覽與整個節慶連動，推出計劃型互動導覽、藝術城遊路徑等。

「2023新北城市藝術節」活動自即日起至7月16日止，更多活動資訊請上活動官方網站、新北城市藝術節粉專、新北市文化局粉專查詢。

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