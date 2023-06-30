兩岸通水已迎來5周年，為慶祝這重要的歷史里程碑，金門酒廠特別挑選金城廠紅高粱釀造的8年老酒調和，推出「兩岸通水五週年配售酒」，並將自7月10日起依序配售，每打配售價為新台幣5400元，以紀念這項改善金門民生、促進兩岸交流的重要工程。

金酒公司表示，兩岸通水5周年，從第一渠清水開始，5年來引水工程總計引進超過 2800多萬噸原水，每日減少地下水抽取量約 9000 頓，藉由水資源的永續經營發展，更有效舒緩旱象，讓農業灌溉水源充足，有好水，才可以孕育出更好的金門。

金酒董事長謝世傑說，兩岸通水不只代表通水、兩岸交流，更是成為兩岸之間的「活水」，藉由涓滴細流，傳達出韻遠情長的情懷，且有充足的水資源讓民生使用、農業穩定，通水的好處看得見，活絡金門新氣象，通向美好永續未來！

金酒總經理丁丞康則指出，通水5周年配售酒的酒體綿延順口，特別以甘露泉水的意境來作酒體設計的風味發想，耗時半年的酒體設計，終於找到的最佳黃金調和配方，嚴選優質基酒外，並特別挑選金城廠紅高粱釀造的8年老酒調和，創造出如泉水般甘冽爽口的酒體特色。

此外，此酒酒液清亮透明、清香純正且亞熱帶青梅果、青葡萄果香優雅突出，帶有醇香、蜜香及麴香等天然穀糧複合香氣，入口爽冽、綿甜順口，酒體柔和，香味協調，尾味怡暢；包裝設計以蔚藍色調詮釋，當代雙龍騰躍祥雲，彰顯情融活水望龍騰之意，水波浪紋，彰顯一渠清水，慶賀通水帶來和平共融，值得您珍藏品酩。

金酒公司說明，依據縣府配售酒實施計畫，各鄉鎮派送期程，由金湖鎮率先開賣，日期為7月10日；接著依序分別為金寧鄉，日期為7月11日；烈嶼鄉日期為7月12日；金城鎮日期為7月13日；金沙鎮日期則為7月14日，每鄉鎮作業時間均為3天。而各鄉鎮於配售期間未能如期申購者，可於8月2日至4日，於營業時間內向金酒寧山庫辦理補申購，逾期尚未申購者，不再受理補申購。

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